Köy okulu öğrencilerinden komutana mektup

Boyundere Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin dalı Harekatına katılan askerlere moral verdi. Ortaokul öğrencilerinden 37’si harekata katılan askerlerimize yazdığı mektubu Tut İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Mehmet Uçar’a teslim etti.

Boyundere köyüne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında okula giden Bölük Komutanı Teğmen Mehmet Uçar’a mektupları teslim eden öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlere verdikleri destekten bahsederek, askerimiz için dua ettiklerini dile getirdi.

Mehmet Uçar ise, öğrencilere bu milli ve manevi hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.