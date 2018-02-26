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26 Şubat 2018 15:57

Köy okulu öğrencilerinden komutana mektup

Adıyaman’ın Tut ilçesi Boyundere Köyü Ortaokulu öğrencileri Afrin’e yönelik düzenlenen harekata katılan askerlere gönderilmek üzere yazdıkları mektupları komutana teslim etti.

Köy okulu öğrencilerinden komutana mektup

26 Şubat 2018 15:57


Boyundere Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin dalı Harekatına katılan askerlere moral verdi. Ortaokul öğrencilerinden 37’si harekata katılan askerlerimize yazdığı mektubu Tut İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Mehmet Uçar’a teslim etti.


Boyundere köyüne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında okula giden Bölük Komutanı Teğmen Mehmet Uçar’a mektupları teslim eden öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlere verdikleri destekten bahsederek, askerimiz için dua ettiklerini dile getirdi.


Mehmet Uçar ise, öğrencilere bu milli ve manevi hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.




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