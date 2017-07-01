Köyde ki vatandaşlar KKKA hastalığı konusunda bilinçlendiriliyor

Yaz aylarının gelmesiyle artan kene ısırma vakalarına karşı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri köy ve mezralara giderek vatandaşlara çeşitli eğitimler veriyor. Eğitimlerde KKKA hastalığından korunma yolları ve bulaş yolu olan kenelere karşı tedbir önlemleri anlatıldı. Yüz yüze eğitimle halkın KKKA hastalığının ciddiyetinin farkındalığı arttırılarak, broşür ve afişlerler ile bilgi pekiştirildi.

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, hastalık ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “KKKA hastalığı çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır. Ancak, hastalık hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir.

Bulaşmaması için hayvanların üzerindeki keneye ve hayvanların kan, idrar ve diğer vücut sıvılarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Vücuttaki kene en kısa sürede eldiven ile yoksa naylon poşet veya bez ile tutularak çıkarılmalıdır. Keneyi çıkarılamazsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bağ, bahçe, tarla, ahır gibi tarım arazisine giderken açık renk giyinilmeli, kapalı kıyafetler seçilmeli, pantolon paçalarının çorap içine sokulmalı ya da çizme giyilmelidir.

Kene tutunmasından sonra 10 gün içerisinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi biri görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir” dedi.

Kutlu açıklamasının devamında, “Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, Adıyaman merkeze bağlı bazı köylerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler tarafından kene ısırıklarının görüldüğü köyler ve bağlı mezraları ziyaret edilmiştir. Sağlıklı yaşam aracı ile ziyaret edilen köy ve mezralar ev ev gezilerek hane halkına, Kur’an kursu öğrencilerine ve günübirlik ücretli tarla işçilerine KKKA hastalığı hakkında kimler risk altındadır, kuluçka süresi ne kadardır, belirtileri nelerdir, nasıl korunurum başlıkları altında sözlü olarak konu anlatılmış her haneye broşür bırakılmış, köy meydanına, muhtarlığa, köy bakkallarına afişler asılmıştır.

Adıyaman il ve ilçe merkezlerinde bağlı bütün köylerde bulunan cami ve aile sağlığı merkezlerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkındaki afişler asıldı. Bir önceki yıllarda tespit edilen pozitif vakaların bulunduğu köy ve çevresi toplum sağlığı merkezleriyle işbirliği içerisinde gezilerek hane halkına ve okullara sağlıklı yaşam aracı kullanılarak eğitim çalışmaları düzenlendi. Yapılan çalışmalarda öğrencilere kene ile ilgili çizgi film izletilmiş ve alınabilecek önlemler uygulamalı gösterilmiştir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle ile işbirliği içerisinde çalışılarak köylerin ilaçlanması sağlandı” ifadelerini kullandı.