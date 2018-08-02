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02 Ağustos 2018 14:04

Köyler asfalt ve parke taşıyla buluşuyor

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt ve parke döşeme çalışması kavurucu hava sıcaklığına rağmen aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Köyler asfalt ve parke taşıyla buluşuyor

02 Ağustos 2018 14:04


Köylerde yaşam standardının yükselmesi için yapılan çalışmaları Adıyaman merkeze bağlı olan Terman köyünde yakından takip eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, işçilerle birlikte çalıştı.


Yapım yol onarım ve bakım çalışmaları esnasında işçilerle birlikte güneşin altında ter döken Erdoğan, “Adıyaman merkeze bağlı olan Terman köyünde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu köyümüzde asfalt yapama işlerimiz, yol bakım ve onarım çalışmalarımız yapılıyor. İl Genel Meclis üyemiz Abuzer Töken’le birlikte köylerde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ayrıca yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Yazın sıcağında 90 derecelik sıcaklıktaki asfaltla çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bu köyümüzün alt yapısı tamamlanmış olup, yolları kilitli parkelerle döşenmiştir. Burada içme suyu sıkıntımızda bulunmamaktadır. Bütün köylerde olduğu gibi bu köyümüzde de çöp toplama işlemimiz devam ediyor. Bizlerde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapılması gereken hizmetler noktasında köy halkımız ve muhtarımızla birlikte bilgi alış verişinde bulunarak, son kararı veriyoruz. Halkımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Bizler halkımızın efendisi değil, hizmetkarıyız. Şehir merkezinde olan hizmetin aynısını en ücra yerleşim alanlarımız olan köylerimize ve mezralarımıza kadar götürüyoruz. Böylelikle köylerimizi modern bir hale getiriyoruz. Bugün köylerimize yapmış olduğumuz hizmetleri 15 yıl öncesinde hayal bile edemezdik. AK Parti hükümet yetkililerimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımız da her zaman devletinin yanında olmaktadır. Bizler halkımıza en güzel hizmeti suna bilmek için 7 gün 24 saat boyunca çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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