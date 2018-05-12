Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı yapıldı

Olağan toplantısını gerçekleştirildi.

Kahta Kültür Merkezi düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’nın konuşmasının ardından yapılan yoklama sonucunda salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardında Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2 il genel meclis üyesi ile 2 muhtarın üyelik seçimi yapıldı.

Seçimde Çardak Köyü Muhtarı Sait Aragün ile Mülk Köyü Muhtarı Ahmet Oğuz Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi. Birlik encümen üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Kaya ve Mustafa Kavak seçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya “2018 yılı KÖYDES programı kapsamında İlçemize 5 milyon 885 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 15 köyün içme suyu projesi yapıldı. Bu projelerden 4 köyümüzün tanesinin ihalesinin yapılmıştır. Kalan 11 köyümüzün ihalesi ise en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. 28 Köyümüzün köy içerisine 80 bin 600 metrekare kilitli parke taşı döşemesi işi ile 8 köyümüzün kanalizasyon şebeke döşeme işi ihalesi yapılmış ve en kısa zamanda çalışmalara başlanacak. Ayrıca GAP İdaresi Başkanlığınca 2018 yılında gönderilen ödenek kapsamında 3 projemiz gerçekleşti. 2 projenin ihalesi yapılmış kalan proje ise en kısa sürede ihale edilecektir. Bu 3 proje için GAP İdaresi Başkanlığınca 1 milyon 75 bin 886 TL ödenek tahsis edilmiştir. İl Özel İdaresince 2018 yılında 9 köyümüze köy konağı (taziye evi) binası inşa edilmesi için 1 milyon 870 bin TL ödenek tahsis edilmiş. Köy Konakları ihalesi en kısa zamanda yapılacak. Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Konuşma sonrasında muhtarlar sorunlarını dile getirdi.