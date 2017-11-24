Köylülerin HES eylemi gün boyu sürdü

İş makinelerinin çalışmasını durdurmak için bir araya gelen köy sakinleri, “Çevre katliamcısı HES’i istemiyoruz”, “HES’e hayır”, “HES yapma boşuna, yıkarız başına” pankartları ile sabah başlayan eylem gün boyu sürdü. Güvenlik güçleri olası bir taşkınlığa karşı hazır bulundu. Zırhlı araçlar ile geniş güvenlik önlemi alındı.

Köylüler adına konuşan Esendere Köyü Muhtarı Ramazan Erşahin, “Buralar yıllardan beri şu gördüğünüz Nemrut Dağı Milli Park alanıdır. Bir tarafı da SİT alanıdır. Buralarda bizim köylerin mezraları var. Yani burası yaşam alanıdır. Şu derenin içinde insanlar yaşıyor. Burada binlerce köylümüz bahçeye gelip yoncasını sebzesini meyvesini ekip biçiyor. Bu topraklar insanlarımızın geçim kaynağı ve tarım arazileridir. Burası tarım arazisidir. Burada bir sürü yaşam alanı var. Kahtalıların ve çevre köylerdeki vatandaşların yaz aylarında gelip dinlendiği, piknik yaptığı ve nefes aldığı yerleri yıkacaklar. İnsanlar yaz aylarında buralarda yüzerek serinliyor. Bize yüzme havuzları yapılmadı.

Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok suyumuz da yok. Bize yer gösterin vallahi billahi köyümüzü taşıyalım.

Kahta Çayından, Atatürk Barajına çıkan balıkların yumurta bıraktığı tek yer burası kalmıştı. Fakat burayı da kapatmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. İdare Mahkemesi ve bilirkişi heyeti raporları sonuçlanmadan çalışmalara başlanmasın” dedi.

Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise yaptığı konuşmada, “Buradaki bütün gençler ülkemizin geleceğidirler. Ülkemiz bir sürü sıkıntı ve badirelerden geçiyor. Bizim birbirimize destek olmamız lazım. Gençlerimize de yardımcı olmamız lazım. Şu anda burada en ufak bir eylem ve de en ufak bir gösteri, miting vesaire olduğu zaman, kanunları çiğnemiş olursunuz. Bu işler izinsiz olmaz. Bunu belirtmek isterim. HES ile ilgili alınan bir karar var. HES’e kişisel olarak karşı olursunuz, yanında olursunuz o ayrı bir mesele. Ama burada Bakanlar Kurulunun aldığı bir karar, devletin aldığı bir karar var.

Yapımcı firmaya da izin verilmiş. Bu firma burada çalışma yapma konusunda gerekli bütün izinleri almış resmi bütün işlemleri tamamlamış. Şimdi burada bu firmanın çalışma yapması önünde herhangi bir engel yok. Bir işlemin iptali için mahkemeye başvurmak, o işlemin buradaki bir işleminin yürütülmesini durdurma hakkı vermez. Mahkeme sonucunda o işlem ile ilgili reddedilir ve iptal edilirse o zaman işlem durur. Bütün işlemler mahkeme kararı ile durur veya yürür. Mahkemeye başvurmuş olmak demek, daha önce alınan bir iznin engellendiği anlamına gelmez.

Burada kesinlikle hiçbir vatandaşımız, kendi bağrımızdan çıkan Anadolu’nun birçok yerinden gelen ve burada vatani göreni yapan askerlerimize güçlük çıkarmasın. Çünkü biz de emir kuluyuz. Biz kimsenin burnu kanasın ya da askerimizle karşı karşıya gelsin arbede çıksın istemiyoruz. Bizim Kahta’mız, Adıyaman’ımız örnek bir şehirdir. Biz bununda devam etmesini istiyoruz” dedi.

Köylülerin akşama kadar süren eylemi olaysız bir şekilde dağılması ile sona erdi.