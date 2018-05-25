Köyün gençleri tüm köye iftar yemeği verdi

Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü gençleri, köy halkını bir araya getirerek Ramazan ayının kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekmek için iftar programını düzenledi. Söğütlübahçe Köyü Camiinde düzenlenen iftar yemeğine tüm köy halkı katıldı.

Köy halkının katıldığı iftar yemeği Söğütlübahçe Köyü Cami İmam Hatibi Mustafa Yıldız’ın yaptığı yemek duası ile sona erdi.

Söğütlübahçe Köyü Cami İmam Hatibi Mustafa Yıldız, " Bugün Sögütlübahçe’de verilen iftar yemeğinin birlik, beraberlik düşüncesinden yola çıkarak yapılan hayırdan dolayı gençlerimizi kutlar ve Rabbimden hakkıyla Rasulullahın, Kuran’ın çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamalarını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.