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27 Haziran 2018 13:12

Koyunların peşine düşen kayıp gençler bir gün sonra bulundu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kaybettikleri 3 koyunu aradıkları esnada kaybolan 2 çoban bir gün sonra ekipler tarafından bulundu.

Koyunların peşine düşen kayıp gençler bir gün sonra bulundu

27 Haziran 2018 13:12


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Pamoluk köyü Yukarı Kışdoğan mevkiinde hayvanları otlatan Resul Y. (17), Velat S. (13) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi sürüden 3 koyunun ayrıldığını ve kaybolduğunu fark etti. Sürüyü köye gönderen 3 kişi, kaybolan 3 koyunu bulmak için aramaya başladı. Gün boyu koyunları bulamayan gençler eve dönmedi. Bunun üzerine olay jandarma ekiplerine bildirildi.


Jandarma Özel Harekat timleri, AFAD ekipleri, UMKE ve köy korucularından oluşan yaklaşık 70 kişi gece boyunca kayıp gençleri aradı. Aramada sonuç alınamayınca ara verildi.


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler kaybolan iki kişiyi köyden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Gençlerin koyunları bulamadıkları için köye dönmedikleri ve ormanlık alanda geceyi geçirdikleri öğrenildi. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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