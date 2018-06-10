Kreşi öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih ve Siteler mahallelerinde hizmet vermeye devam eden Kadın ve Gençlik Merkezlerinden faydalanan kursiyerlerin çocuklarının kurs saatlerinde eğitim gördüğü kreşte karneleri verildi. Sabah ve öğlen şeklinde iki grupta eğitim gören toplam 75 öğrencinin karnelerini aldıklarını söyleyen ve kreş hakkında bilgi veren belediye görevlileri, “Ayrıca yine belediyemiz tarafından bu minik kardeşlerimiz için on günde bir yemek, sosyal etkinlik ve benzeri aktiviteler gerçekleştiriliyor” diye bilgi verildi.

Kreş hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.