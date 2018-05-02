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02 Mayıs 2018 17:35

Kuaförler Ukrayna’dan kupa ile döndü

Ukrayna’da kuaförler arasında düzenlenen yarışmada Adıyamanlı kuaför Abuzer Demir’in de içinde bulunduğu takım birinci oldu.

Kuaförler Ukrayna’dan kupa ile döndü

02 Mayıs 2018 17:35


Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen yarışmalara Türkiye’den katılan ve 6 kuaförün yer aldığı Türkiye ekibi saç kesiminde birinci oldu. Crystal Angel & Cup of Eurasia Saç Festivaline katılan ekip Master Class Show ödüllü kazandı.


Abuzer Demir, 20 ülkeden onlarca kuaförün katıldığı festivalde saç kesimi yarışması düzenlendiğini belirterek, “Türkiye CMC Cat ekibi olarak katıldığımız yarışmada Ülkemize Master Class Show ödüllü kazandırıldı. Bireysel yarışmalarda ise bayan gece topuzu bölümünde Selda Karaca ikinci olurken, erkek saç kesiminde Bekir Ertem birinci oldu” dedi.




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