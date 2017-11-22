Kulak burun boğaz uzmanı göreve başladı

Adem Baltacı görevine başladı.

Dr. Adem Baltacı İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetine Gaziantep Şehit Kamil ilçesi Şehit Kamil Devlet Hastanesi’nde devam etti.2012 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz bölümünde asistanlık eğitimine başladı. 2017 yılında Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Selim Kuşağlı yaptığı açıklamada, “Hastanemizde eksik olan Kulak Burun Boğaz uzmanımızın dün itibari ile göreve başladı. Dr. Adem Baltacı’ya görevinde başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.