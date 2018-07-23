Kulalar ile Kutlu bir araya geldi

2014 yılından bu yana görev yaptığı Adıyaman’dan çok güzel anılar ve güzel dostluklarla ayrılacağını söyleyen Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, “Görev sürem boyunca her zaman desteğini gördüğüm Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya şahsım ve Adıyaman’ımız adına çok teşekkür ediyorum. Adıyaman’dan büyük dostluklar edinerek ayrılıyorum. Tüm Adıyamanlı kardeşlerime şahsıma gösterdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, Davut Kulalar’a teşekkür ederek, bundan sonraki görev yerinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Kulalar, Başkan Kutlu’ya görev yaptığı süre boyunca verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.