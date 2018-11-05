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Kümesindeki tavukları yiyen köpeği tüfekle öldürdü

Adıyaman’da kümeste beslediği tavuklarını sürekli kaçırıp yiyen sokak köpeğini pompalı av tüfeğiyle vuran şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da kümeste beslediği tavuklarını sürekli kaçırıp yiyen sokak köpeğini pompalı av tüfeğiyle vuran şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden N.Ö., evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları yiyen sokak köpeğini fark edince yanında getirdiği pompalı av tüfeğiyle köpeği vurdu. Köpeğin öldüğü olay sonrası vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından N.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın pompalı av tüfeğine ise el konuldu. Köpek toprağa gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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