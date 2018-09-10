Kur-an'ı Kerim kursu kapanış töreni düzenlendi

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinin Kur-an'ı Kerim kursu öğrencileri muhteşem bir kapanış törenine imza attı.

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih ve Siteler Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinde hizmet veren Kur-an'ı Kerim kurslarında 3 ay boyunca eğitim gören öğrenciler, düzenlenen kapanış töreniyle kursu tamamladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun gayretleriyle 2014 yılında faaliyete geçirilerek halkın hizmetine sunulan iki mahalledeki Kadın ve Gençlik Merkezlerinde bu yıl açılan Kur-an'ı Kerim kurslarında eğitim gören 276 öğrenci için Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, STK temsilcileri, birim müdürleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, kadın ve gençlik merkezlerinde sürdürülen kurslarla ilgili kısa bir bilgi vererek, “Her yıl onlarca kursta binlerce öğrenciye verdiğimiz eğitimlerin meyvesini verdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurslardan bir tanesi olan ve bu yaz mevsiminde 4 sınıfta 4 hocamız tarafından yürütülen Kar-an'ı Kerim kursumuzdan mezun olan 276 öğrencimizi kutluyorum. Bu kursların açılmasında emeği olan bir diğer kurum olan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Aziz Özbilgiç ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan minikler birbirinden güzel çalışmalarını misafirler için sergiledi.