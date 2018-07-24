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24 Temmuz 2018 14:44

Kuran kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da faaliyet gösteren kuran kurslarında eğitim gören çocuklar sinemada buluşturuldu.

Kuran kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

24 Temmuz 2018 14:44


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Geleceğin Yıldızları’ projesi kapsamında Adıyaman’da, faaliyet gösteren kuran kurslarında eğitim gören 300 öğrenci ilk olarak sabah kahvaltısında bir araya geldi. Polis evinde düzenlenen sabah kahvaltısına İl Emniyet Müdür Vekili Cem Hasan Patat, Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, kuran kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.


Yapılan sabah kahvaltısı sonrasında öğrenciler emniyet müdürlüğünü ve mobese binasını gezdikten sonra sinemaya götürüldü.


Yapılan proje amacının dini öğrenmeye başlayanların yanlış emellere hizmet eden şahısların yönlendirmelerinin önüne geçmek, provokasyonlara gelmemelerini önlemek olduğu belirtildi.




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