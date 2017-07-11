Kuran kursu öğrencileri sinemada bir araya geldi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Geleceğin yıldızları’ projesi kapsamında kuran kurslarında öğrenim gören toplam 450 öğrenci Karapınar Mahallesinde bulunan Aile Kültür Sinemasına sinema izledi. Düzenlenen sinema gösterimi sonrasında öğrencilere yemek ikramında bulunuldu. Gerçekleştirilen proje amacıyla alakalı olarak yetkililerin yapmış olduğu açıklamada, "Kuran kursu öğrencilerinin terör örgütü DAEŞ tarafından dini konularda tam olgunlaşmamış öğrenciler terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığından dini değerler terör tarafından kullanılıp öğrencilerimiz provoke edilerek olumsuz davranışların içerisine çekilmektedir. Kuran kurslarında dini eğitim alan öğrencilerimiz, maddi, manevi ve etnik kökenleri itibarı ile istismar edilmelerini önlemek, zararlı oluşumların propagandalarını etkisiz kılmak, son dönemlerde özellikle ilimizde yaşamlarını devam ettiren örf, adet, gelenek, göreneklerine ve dini değerlerine bağlı gençlerimiz özellikle DAEŞ terör örgütü tarafından kullanıldıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Özellikle kuran kurslarına ve ya cami cemaatine yeni başlamış dinini öğrenmeye çalışan vatandaşlarımızın yanlış yanlış emellere hizmet eden şahısların yönlendirmelerinin önüne geçmek amacıyla bir tür etkinlikler düzenlenmektedir” şeklinde bilgi verildi.