Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 11:21

Kuran kursu öğrencileri sinemada bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde faaliyet gösteren kuran kurslarında öğrenim gören öğrenciler sinemaya götürüldü.

Kuran kursu öğrencileri sinemada bir araya geldi

11 Temmuz 2017 11:21


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Geleceğin yıldızları’ projesi kapsamında kuran kurslarında öğrenim gören toplam 450 öğrenci Karapınar Mahallesinde bulunan Aile Kültür Sinemasına sinema izledi. Düzenlenen sinema gösterimi sonrasında öğrencilere yemek ikramında bulunuldu. Gerçekleştirilen proje amacıyla alakalı olarak yetkililerin yapmış olduğu açıklamada, "Kuran kursu öğrencilerinin terör örgütü DAEŞ tarafından dini konularda tam olgunlaşmamış öğrenciler terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığından dini değerler terör tarafından kullanılıp öğrencilerimiz provoke edilerek olumsuz davranışların içerisine çekilmektedir. Kuran kurslarında dini eğitim alan öğrencilerimiz, maddi, manevi ve etnik kökenleri itibarı ile istismar edilmelerini önlemek, zararlı oluşumların propagandalarını etkisiz kılmak, son dönemlerde özellikle ilimizde yaşamlarını devam ettiren örf, adet, gelenek, göreneklerine ve dini değerlerine bağlı gençlerimiz özellikle DAEŞ terör örgütü tarafından kullanıldıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Özellikle kuran kurslarına ve ya cami cemaatine yeni başlamış dinini öğrenmeye çalışan vatandaşlarımızın yanlış yanlış emellere hizmet eden şahısların yönlendirmelerinin önüne geçmek amacıyla bir tür etkinlikler düzenlenmektedir” şeklinde bilgi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :19:58
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!