‘Küresel Finans Savaşları' konulu konferans düzenlendi

Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve usta gazetecileri Adıyaman'da ağırlayarak ‘Küresel Finans Savaşları' konulu konferansa imza attı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yazar Saadet Oruç, Gazeteciler Şebnem Bursalı ve Fatih Atik'i Adıyamanlılarla buluşturan Adıyaman Belediyesi, son dönemlerin en önemli konularından bir tanesi olan ‘Küresel Finans Savaşları' hakkında konferans düzenledi.

Konunun uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen konferans Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, konferansın konuşmacılarına Adıyaman hakkında bilgi verdi. Adıyaman'ın birçok etnik köken, mezhep ve dine mensup bireylerin bir arada huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir olduğunu söyleyen Başkan Kutlu, Adıyaman'ın hizmetlerin en güzeline layık olduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda misafirlerine hoş geldin diyen Başkan Kutlu, bu tür programların önemine de dikkat çekti.

Daha sonra konuşmacılar ‘Küresel Finans Savaşları' konusunda birikimlerini Adıyamanlılar için paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılından sonra ciddi şekilde geliştiğini söyleyerek sözlerine başlayan konuşmacılar, yeni Türkiye'nin artık dünya devlerine boyun eğmediğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yeniden sahneye çıkan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Belediyesi adına konuşmacılara yöresel hediyeler takdim etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü M. Talha Gönüllü de konuşmacılara Cendere Köprüsü minyatürü hediye etti.

Daha önce programa geleceği açıklanan İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ise yurt dışı programından dolayı konferansa katılamadığı açıklandı.