Kutlamalara katılmayan şehit ve gazi ailelerinden açıklama

19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine katılmama gerekçeleriyle ilgili açıklamada bulunan TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit yakınları ve gazilerin kentte bazı sorun ve sıkıntılarına çözüm bulunmadığına işaret etti.

19 Eylül Gaziler Gününü kutlayan Hacı Erdengi, “Adıyaman’daki gaziler olarak tüm yurtta olduğu gibi Gaziler Günümüzü görkemli bir şekilde kutlamak isterdik. Ama ne yazık ki Adıyaman’da resmi kurumlar ve toplumunda yaşadığımız kırıcı, rencide edici, aşağılayıcı, sıkıntılarımızdan dolayı dernek olarak her ne kadar il yöneticilerine sorunlarımızı dile getirdiysek de maalesef sonuç alamadık. Bu nedenden dolayı derneğimiz ve tüm üyelerimizle birlikte almış olduğumuz kararla hiçbir etkinliğe katılmama kararı aldık.

Bu kararla devletimizle, hükümetimizle her hangi bir sorunumuzun olmadığı belirtirken, kanunlar çerçevesin de çıkarılan tebliğ ve genelgelerin ne yazık ki Adıyaman ilinde uyulmaması sebebi ile böyle bir karara vardık.

Şehit ailelerine ve gazi ailelerine Bakanlıkça verilen serbest seyahat kartlarını kullanamama, 18 Mart ve 19 Eylül tarihlerinde şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında idari izinli olmaları gerekirken bu izni kullanamamalarıdır. Hastanelerde öncelik hakkı olduğu halde kullandırılmaması, şehit aile ve gazi çocuklarımızın istediğimiz okula kayıtlarını yaptırılmaması, kurumlara atanan şehit aileleri ve gazi ailelerin rencide edici işlerde çalıştırılması, küçük düşürülmesi, kurumlarda şehit ve gazi ailelerin resmi işlerinin takibini geç ve önemsenmemesi geciktirilmesidir. Dernek yerimizin gaziler ve şehit anne babaları için uygun olmadığı defalarca yazılı ve sözlü taleplerin dikkate alınmaması, son olarak ta dini bayramda ( Kurban Bayramında ) hiçbir aileye ziyarete bulunulmamasıdır” dedi.