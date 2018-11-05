KYK Öğrencileri bin fidanı toprakla buluşturdu

KYK ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile uygulamaya konulan “Her KYK'lı Öğrenciye Bir Fidan Dikimi” projesi kapsamında, Adıyaman KYK yurtlarında kalan 350 öğrenci ve yurt yönetimi Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan KYK Hatıra Ormanına bin adet fidan dikti.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, yaptığı açıklamada, programa katılan öğrencilere teşekkür ederek, "KYK yurtlarında kalan her öğrenci adına fidan dikiminin sağlanması ve günümüzde küresel bir sorun haline gelen çevre problemlerine yönelik olarak gençlerin farkındalığının artırılması amaçlıyoruz. Adıyaman merkez ve Besni ilçemizin yurtlarından oluşan 350 kişilik öğrencilerimiz ve personellerimiz ile Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplüde bulunan KYK Hatıra Ormanında bin adet fidanı toprakla buluşturduk ve bu yıl toplamda üç bin adet fidan dikeceğiz. Hedefimiz her öğrenci için bir fidan dikmek, çünkü onlar okullarını bitirip memleketlerine gittiklerinde hatıraları Adıyaman'da yaşayacak” diye konuştu.