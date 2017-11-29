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29 Kasım 2017 17:22

KYK yönetimi ve öğrencileri şehit aileleriyle bir araya geldi

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) şehit Çelik ve Öztekin ailelerini ziyaret ederek acılarına ortak oldu.

KYK yönetimi ve öğrencileri şehit aileleriyle bir araya geldi

29 Kasım 2017 17:22


Sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, vatan, millet ve bayrak sevgilerini artırmak ve değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında KYK Safvan Bin Muattal Yurdu öğrencileri ilk olarak teröristlerin açmış olduğu ateş sonucu Nisan 2016’da Şehit düşen Uzman Çavuş Turan Çelik’in ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine başsağlığı dileyen öğrenciler, şehit Çelik’e rahmet diledi. Daha sonra KYK öğrencileri 1991 yılında şehit düşen Mustafa Öztekin’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit aileleri ve öğrenciler, duygulu anlar yaşadı. Ziyarette yurt personeli ve öğrenciler şehidin ruhuna Fatiha okudu. Şehit ailelerini ziyarete Adıyaman KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, KYK personeli ve öğrenciler ile İl Jandarma Komutanlığı personelleri katıldı. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren İl Müdürü Sami Köroğlu, “Ziyaretlerimiz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek ve ailelerine manevi olarak kurumlarımızın her zaman yanlarında olduğunu göstererek, bir nebzede olsa acılarına ortak olduğumuzu dile getirmektir. Ziyaretlerimiz periyodik olarak Adıyaman genelindeki şehit ailelerinin ziyaretleri ile devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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