KYK yurtları 5 yıldızlı otelleri aratmıyor

Adıyaman KYK’ya bağlı yurtlarda kalan binlerce öğrenci, yurtlardan memnun kaldıklarını ve yurtların oldukça konforlu olduklarını belirtti. Engelli öğrencilere yönelik tasarlanan özel odalar, odalarda mevcut olan banyo, lavabo, çalışma masaları, kıyafet dolapları, sınırsız internet yer alırken yurt binaları içerisinde de spor salonları, açık büfeler, yemekhane, çamaşırhane, kantin, çalışma salonları ve dinlenme salonları bulunuyor.

Öğrencilerin oldukça yüksek konforda barındıklarını vurgulayan Adıyaman Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, “Adıyaman İl Müdürlüğümüze bağlı 3 merkezimizde yurtlar mevcut. Kahta ilçemizde, Besni ilçemizde ve Adıyaman merkez de ise 2 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 6 yurt müdürlüğümüz mevcuttur. Bu yaz döneminde yeni açmış olduğumuz yurt müdürlüğümüzle beraber toplam yurt kapasitemiz 6 bin 472’e çıkmış olup, mevcut yurtta kalmak isteyen bütün öğrencilerimizi şuanda barındırabilecek kapasitedeyiz. Yurtlarımız halk arasında yarı özel olarak denilen ama kurum olarak da bizim standardı yüksek yurt dediğimiz yurtlardan meydana gelmektedir. Odalarımız 3 kişilik ve 4 kişilik kapasitelerden oluşmakta olup 4 kişilik kapasiteye sahip odalarımızda bütün unsurlar bir birinden bağımsız. Yatma yerleri, çalışma alanları, banyo, lavabolar tamamen odaların içerisinde ama bir birinden bağımsız şekilde dizayn edilmiştir. Konforumuz en üst seviyededir. Öğrencilerimize oda ortamında 24 saat internet hizmeti sunulmaktadır. Yine aynı şekilde bazalı yatak sistemimiz, öbür taraftan buz dolaplarımız mevcuttur. Blok bazında da öğrencilerimiz çamaşırlarını yıkayıp aynı alan içerisinde kuruttuktan sonra bu anlamdaki ihtiyaçlarını bu şekilde gidermektedirler” dedi.

Yurtların bütün öğrencilerin taleplerini karşılaya bilecek seviyede olduğunu da vurgulayan Köroğlu, “Geçen sene ilk yerleştirmelerde karşılama olanağımız hem kızlarda hem de erkeklerde yüzde 100’dü, bu sene de her ne kadar üniversite öğrenci sayısında bir nebze artış olsa da şuanda Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımız bütün öğrencilerin taleplerini karşılaya bilecek yeterliliğe sahiptir. Yani hiçbir öğrencimiz şu aşamada dışarıda kalmayacaktır. Yurtta kalma kriterlerini sahip olup yurt başvurularını gerçekleştiren bütün öğrencilerimiz şu aşamada yurtlara yerleşebilecek bir pozisyona sahiptir. Adıyaman merkezde 4 tane yurt müdürlüğümüz var. İki tane kız müdürlüğümüzün toplam kapasitesi 3 bin 838, iki tanede erkek yurt müdürlüğümüz var, bunların kapasiteleri de 2 bin 572 olmak üzere toplam 6 bin 416 kapasitemiz mevcut” diye konuştu.