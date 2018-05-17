Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı Safvan Bin Muattal ve Veysel Karani Erkek Yurtlarının binalarının görünün yüzüne oda ışıkları ile ‘KUDÜS’ yazıldı. Oda ışıklarının açılıp kapatılarak İsrail’in Kudüs katliamına dikkat çekti.

Saat 21:00’da tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da iki yurt binasında gerçekleştirilen protesto ile farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, “İsrail’in Kudüs’te yaptığı katliama dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincinin gelişmesi ve toplumsal konularda duyarlılık sahibi olmalarını istiyoruz. Zaten öğrencilerimiz toplumsal konularda her zaman duyarlılık gösterdi. Kudüs konusunda da her zamankinden daha fazla duyarlılık örneği sergiledi” diye konuştu.

Protesto gösterileri yaklaşık yarım saat sürdü.