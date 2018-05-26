‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ sona erdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ adı altında ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Şehit Cem Özgül İlköğretim Okulu 4 sınıftan 30 öğrencinin katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle sohbet eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaparak, “Şehirde yaşayan toprağı, bitkiyi ağacı tanımayan çocuklarımızı, Lider Çocuk Tarım Kampı adı altında bir etkinlikle doğayla buluşturmayı amaçladık. Bu kamp ile çocuklarımız doğayı daha yakından tanıyacaklar. Tarım nasıl yapılıyor, gıda ürünleri nasıl üretiliyor, tarladan sofraya nasıl geliyor bunu görecekler. Kırsalda yaşayan çiftçilikle uğraşan insanlarımızı görüp daha yakından tanıyacaklar" dedi.

Öğrenciler kamp boyunca tarımla ilgili temel bilgilerin yanı sıra bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak yerinde inceleme, çiftçi aileleri ile tanışma kaynaşma ve üretimi yerinde görme şansı yakaladı. Kamp etkinliği sonunda 30 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.