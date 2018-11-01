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Lise öğrencileri bir birine yumruklarla saldırdı

Adıyaman’da, iki grup lise öğrencisi bir birine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Adıyaman'da, iki grup lise öğrencisi bir birine yumruk ve tekmelerle saldırdı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski mezarlık yanında bilinmeyen nedenlerden dolayı iki lise öğrencisi olan grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile öğrenciler bir birine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yaşanan kavga anları cep telefonlarına yansırken olayı gören vatandaşlar kavga eden öğrencilere müdahale ederek öğrencileri olay yerinden uzaklaştırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga daha sonra öğrencilerin olay yerinden ayrılması ile son buldu.

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