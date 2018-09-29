Lise öğrencileri "Sevgi Şehrine Yolculuk" Projesi ile geziyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, "Sevgi Şehrine Yolculuk" projesi kapsamında polisevinde öğrenciler ile polisler bir araya geldi. Lise 9,10 ve 11'inci sınıf öğrenciler sabah kahvaltısında buluştu.

Programda ülke bütünlüğü aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin yaptıkları propagandaları etkisiz kılmak, farklı ile ve kültürden öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlama konusunda bilgilendirdi. Program sonrasında 120 öğrenci, "Sevgi Şehrine Yolculuk" projesi kapsamında Şanlıurfa'yı gezdi.

Proje Koordinatörü Mulla Karakuş, öğrenci gençliğinin tarih bilincini artırarak milli birlik ve beraberliği aşılamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Karakuş, 120 öğrenciyi proje kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını gezdirdiklerini söyledi.