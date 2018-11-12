Lösemi Hastası Murat Efe için yardım kampanyası başlatıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Lösemi Hastası olan Murat Efe Hazar'ın tedavisi için gerekli olan ilaçları almak için ihtiyaç duyulan 80 bin TL'yi bulmak için yardım kampanyası başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan Murat Efe Hazar'ın tedavisi için yurt dışından ilaç getirildi. Lösemi Hastası olan 5 yaşındaki Murat Efe Hazar'a bu ilaçların verilerek tedavisine başlanılması gerekiyor. Bu ilaçların yaklaşık maliyeti 80 bin TL'yi bulduğu için aile bu parayı ödeyemedi.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Murat Efe Hazar'ın sağlığına kavuşması için hayati öneme sahip ilaçları almak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Duyarlı hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getiren Hakan Kılınç, “Bu yavrumuzun tedavisi için acil 80 bin TL'ye ihtiyaç var. Bu paranın bir an önce tamamlanıp yurt dışından getirilen ilacın tutarı ödenerek teslim alınması gerekiyor. Bu evladımızın tedavisine destek olmak isteyenler benimle veya ailesi ile irtibata geçebilir. Ailemize yardımda bulunmak isteyenler ailenin Ziraat Bankasına ait TR71 0001 0002 7463 9809 1850 01 ıban numarasına gönderebilirler” ifadelerini kullandı.