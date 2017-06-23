LPG’li otomobil alev topuna döndü

Adıyaman’da Ali Çavuş’a ait 16 TF 844 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın Adıyaman’ın en işlek caddesi olan Gölbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin her tarafını sardı.

Yangına ilk olarak caddede görevli trafik polisleri ve vatandaşlar müdahale etti. LPG’li olduğu için patlama ihtimali olan otomobile kimse yaklaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlerin kapladığı otomobildeki yangına müdahale etti. Alevler LPG tankına ulaşmadan söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bayram alışverişine çıkan Ali Çavuş ve ailesi yanan otomobillerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşı döken aile fertlerini olay yerine gelen Emniyet Müdürü Metin Alper sakinleştirmeye çalıştı. Emniyet Müdürü Metin Alper, “Cana geleceğine mala gelsin. İnşallah bunu telafi edersiniz” diye teselli etmeye çalıştı.

Küle dönen otomobildeki yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Görgü tanıkları otomobilden önce dumanların çıktığını ve ardından alevlerin yükseldiğini söyledi.

Yanan otomobilin çekici ile çekilmesinden sonra cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.