Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 12:30

Lukianos Parkı mevsim sonuna kadar tamamlanacak

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden Lukianos Parkında çalışmalar son aşamasına geldi.

Lukianos Parkı mevsim sonuna kadar tamamlanacak

05 Eylül 2018 12:30


Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinin kuzey kesiminde yapımı devam eden ve ünlü filozof Samsatlı Lukianos’un isminin verildiği parktaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, parkın kısa süre içerisinde tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Kutlu, “Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız bu parkımızın mevsim sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan Lukianos Açık Hava Müzesinin içerisinde, sütunlarla çevrili yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, süs havuzu, antik sütunlu giriş kapısı, taş banklar ve dairesel pergoleler bulunacak. Parkın şimdiden ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise mahallelerine bu kadar güzel bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç