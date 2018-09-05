Lukianos Parkı mevsim sonuna kadar tamamlanacak

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinin kuzey kesiminde yapımı devam eden ve ünlü filozof Samsatlı Lukianos’un isminin verildiği parktaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, parkın kısa süre içerisinde tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Kutlu, “Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız bu parkımızın mevsim sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan Lukianos Açık Hava Müzesinin içerisinde, sütunlarla çevrili yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, süs havuzu, antik sütunlu giriş kapısı, taş banklar ve dairesel pergoleler bulunacak. Parkın şimdiden ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise mahallelerine bu kadar güzel bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.