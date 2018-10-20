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Lüks aracı düz kontakla çalmaya çalışan oto faresi yakalandı

Adıyaman’da, lüks bir aracın kapılarını açarak düz kontak yöntemi ile aracı çalmaya çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, lüks bir aracın kapılarını açarak düz kontak yöntemi ile aracı çalmaya çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Magallesi İmamı Azam Camii yakınlarında bulunan park halindeki lüks bir otomobilin kapılarını zorlayarak açıp otomobile düz kontak yapmaya çalışan B.G., isimli şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince B.G., isimli şahıs düz kontak yapmaya çalıştığı otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın girdiği lüks otomobilin merkezi sisteme (immobilizer) sahip olduğu kendisine ait anahtardan başka yöntemle çalışmadığından dolayı düz kontak yapamadığı öğrenildi.


Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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