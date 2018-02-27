Maça giderken kazada hayatını kaybeden hentbolcular unutulmadı

2016 yılında Kayseri deplasmanında oynanacak olan ligin son maçına giderken Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımını Kayseri’ye götüren midibüsün Kayseri’ye bağlı Sarız ilçesi Ayranlık mevkiinde kaza geçirmesi sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ebu Sadık Ünlü ile 20 yaşındaki Ahmet Öztürk, vefatının ikinci yılında unutulmadı.

Adıyaman Belediyespor’un resmi hesabından yapılan açıklamada, “Vefatlarının 2. yılında Ebu Sadık Ünlü ve Ahmet Öztürk’ü saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun” mesajı yayımlandı. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise merhum sporcuların ailelerine sabır dileyerek, iki genç ve gelecek vaat eden oyuncularının acısını hala yaşadıklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar ise yaptığı açıklamada, “2 yıl önce meydana gelen elim trafik kazasında aramızdan ayrılan iki kardeşimizin acısını hala içimizde hissediyoruz. Ebu Sadık Ünlü ile Ahmet Öztürk kardeşlerimize Allah’tan rahmet, üzüntülü ailelerine ve camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.