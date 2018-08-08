Madalyalara doymayan küçük sporcunun hedefi şampiyonluk

sınıf öğrencisi İlayda Bengisu Güler, eskrim spor dalında yapılacak yarışmalarda şampiyonluğu hedefliyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eskrim Sporcusu İlayda Bengisu Güler, daha önceden yarıştığı Türkiye Eskrim Şampiyonasında ve Uluslararası Eskrim Şampiyonası süper minikler kategorisinde klasman sıralamasında 5.oldu. Birçok madalya sahibi olarak Adıyaman’ı ve Türkiye’yi şampiyonalarda temsil eden Eskrim Sporcusu İlayda Bengisu Güler, bundan sonra yapılacak olan şampiyonlarda birinci olmayı hedefliyor.

Birincilik için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Güler, "Adıyaman’ı ve ülkemi temsil etmek için elimden gelen bütün çabamı sarf ediyorum. Önümüzdeki tarihlerde yapılacak olan Türkiye ve Uluslararası Eskrim Şampiyonası yarışmalarına katılarak birinci çıkmayı hedefliyorum. Şuana kadar katıldığım yarışmalarda önemli dereceler elde etti. İnşallah bu dereceyi birincilikle sonuçlandıracağım. Bu başarılarımda bana desteklerini esirgemeyen aileme ve bana emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Elde etmiş olduğum dereceler ailemin bana verdiği destekler sayesindedir. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda elde edeceğim başarıyı öncelikle memleketim olan Adıyaman’a ve tüm Türkiye’ye armağan edeceğim” diye konuştu.