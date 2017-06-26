Maddi hasarlı kaza sonrası kavga

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 KT 432 plakalı hafif ticari araç ile 63 N 3369 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında çarpıştı. Yaşanan çarpışmada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ile araçta bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, trafik polisleri ise kazayla ilgili tutanak tuttu.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.