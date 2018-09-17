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Maganda kurşunu iş yerinin camına isabet etti

Adıyaman’da, havaya rast gele ateş eden magandaların tabancasından çıkan mermiler bir iş yerinin camlarına isabet etti.

Adıyaman'da, havaya rast gele ateş eden magandaların tabancasından çıkan mermiler bir iş yerinin camlarına isabet etti.


Edinilen bilgilere göre, kilimliği belirsiz bir maganda belindeki tabanca ile Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında bulunan bir iş merkezi önünde rast gele havaya ateş etti. Havaya eteş eden maganda daha sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken tabancadan çıkan mermiler ise iş yerleri camlarına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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