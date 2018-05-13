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13 Mayıs 2018 13:48

Mahalle başkanlarıyla toplantı düzenlendi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından parti mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Mahalle başkanlarıyla toplantı düzenlendi

13 Mayıs 2018 13:48


Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, seçim çalışmaları ve yapılması gerekenler konuşuldu.


Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, “24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi yapılacak. Bütün siyasi partiler hummalı bir çalışma içerisinde ancak en büyük hareketlilik ve çaba AK Parti’nin içerisinde. AK Parti olarak, 24 Haziranda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde İnşallah halkımızın desteğiyle cumhurbaşkanımızı çok büyük bir oy oranıyla cumhurbaşkanı yapacağız ve parlamentoda en büyük çoğunluğu AK Parti olarak İnşallah kurmuş olacağız. Bunun için teşkilatlar olarak çok ciddi bir çalışmalar içerisindeyiz. Biz AK Parti Merkez ilçe teşkilatı olarak bugün mahalle başkanlarımızla toplantılar yapıyoruz. Bizler, 24 Haziran sabahına kadar geceli gündüzlü İnşallah çalışacağız. 24 Haziran akşamı da inşallah bir demokrasi şöleni arasında artık cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçiş yapacağız. Adıyamanlı hemşehrilerimiz AK Parti’ye her zaman çok büyük desteklerde bulundular. Bizler bu seçimde vatandaşlarımızdan daha da büyük destekler bekliyoruz. Bizler bu çıtayı inşallah daha da yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.




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