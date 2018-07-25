Mahalle halkı çevre kirliliğinden şikayetçi

Altınşehir Mahallesi eski Altınşehirevleri civarında çıkan rüzgarların getirdiği ve duyarsız vatandaşların attığı çöplerin mahalle içerisinde çirkin ve hijyensiz bir ortam oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri Adıyaman Belediyesinden yardım istedi. Oldukça kötü bir görünüme neden olan çöplerden rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, “Duyarsız kişilerin attığı ve rüzgardan dolayı gelen çöpler mahallemizde kötü bir manzara oluşturuyor. Bizler bundan dolayı Adıyaman Belediyesinden yardım istiyoruz. Çöplerden dolayı zaman zaman kokularda çıkıyor. Sadece kapımızın önü bu şekilde olsa temizleriz, temizliyoruz da ama mahallenin tamamı böyle çöp içerisinde Adıyaman Belediyesinden konuyla ilgili temizlik yardımı bekliyoruz” diye konuştular.