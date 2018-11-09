Mahalle muhtarından doğalgaz dağıtım firmasına tepki

Adıyaman Yenimahalle 2676 sokak yaklaşık üç hafta önce bir eve çekilen doğalgaz hattının ardından sokak içerisinde bırakılan molozların alınmamasına Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Cebeci tepki gösterdi.

Muhtar İbrahim Halil Cebeci, belediyenin sokağı asfaltlanacağını ancak doğalgaz dağıtım şirketi Akmercan'ın molozları taşımamasından dolayı asfalt yapamadığını dile getirerek, “Yaklaşık 20 gün önce bir eve doğalgaz çekmek için sokak kazıldı. Kazılan yerden çıkan molozlar sokak içerisine bırakıldı. Günledir bu molozun kaldırılmasını istiyoruz ama bir türlü molozları kaldırmadılar. Molozlar kaldırılmadığı için belediye asfaltlama yapamıyor. Sokak çamurdan geçilmiyor. Akmercan firmasından şikayetçiyim” diye konuştu.