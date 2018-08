Mahalle muhtarından örnek davranış

Kurban Bayramı’nı muhtarlık bürosunda geçirerek mahallesinde bulunan yardıma muhtaç aileler için et ve deri toplayan Merkeze Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, vatandaşların takdirini topluyor.

Dört yıldır mahallesinde bulunan maddi durumu zayıf aileler için kurban eti toplayan Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, topladığı etleri muhtarlık bürosuna aldığı derin dondurucuda muhafaza ediyor. Kurban kesen ve muhtarın başlattığı uygulamayı duyan onlarca vatandaş ise dağıtılmasını istediği kurbanlık etlerini ve derilerini poşetleyerek getirip Muhtar Taş’a teslim ediyor.

Bayramın ilk günü çok miktarda et ve deri toplayan Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, bayramın üçüncü günü ise bütün etleri eşit bir şekilde bölerek mahallesinde bulunan maddi durumu zayıf vatandaşlara dağıtacak. Taş, topladığı derileri de Türk Hava Kurumu ve Diyanet Vakfı’na verecek.

Amacının ailelere yardım etmek olduğunu söyleyen Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, “Dört yıldan beri baktık ki kurban kesen vatandaşlarımız hep aynı yere götürüp teslim ediyor. Kurban etlerimizi topluyoruz 2 gün boyunca muhtarlığımızda derin dondurucuda saklıyoruz. Daha sonra ihtiyacı olan Türk vatandaşlarımıza ve sonra artan olursa Suriyeli vatandaşlarımıza dağıtımda bulunuyoruz. En azından pay ederken hakkaniyet içerisinde yapmış oluyoruz. Kurbanı kesen bazı vatandaşlarımız bilmiyor kime vereceklerini muhtar olduğumuz için kimin fakir olduğunu bildiğimiz için de bu uygulamayı getirdik. 4 yıldan beri bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Yaklaşık her yıl 80-90 fakir ailemize etlerini dağıtıyoruz. Şuanda 106 deri topladım ben, yaklaşık olarak da 70 parça et topladık. İnşallah bayramın 2.ve 3.gününe kadar bu sayı artacak. 250-300’e, yakın bir deri toplayacağız Allah’ın izni ile. Türk Diyanet Vakfı’na ve Türk Hava Kurumu’na teslim edeceğiz inşallah” dedi.

Muhtarlığa kurban derisi getiren Melih Fırat Babacan ise “Bizler her sene burada kurban kestiğimiz için buraya da güvendiğimiz için muhtarımız fakir fukaraya dağıttığı için her sene birkaç torba getiriyoruz, deri olur, et olur, kelle olur. Her sene getiriyoruz bırakıyoruz oda sağ olsun mahalleliye dağıtıyor, fakirlere fukaralara” şeklinde konuştu.

Muhtarlığa deri ve et getiren Mehmet Yaşar ise “Valla biz de etimizi getirdik, muhtarımıza teslim ettik. Fakir fukaraya vermek için muhtarımız elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir şey, muhtarımız çok iyi. Fakir fukaraya çok yardımcı oluyor Allah razı olsun ondan” diye konuştu.