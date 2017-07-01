Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 18:13

Mahalle sakinleri Çırçır Deresinden yayılan kokudan rahatsız

Adıyaman’da Çırçır Deresine dökülen kanalizasyondan yayılan koku mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

Mahalle sakinleri Çırçır Deresinden yayılan kokudan rahatsız

01 Temmuz 2017 18:13


Alitaşı Mahallesi ile Ulu Cami Mahallesi arasında bulunan Çırçır Deresine akan kanalizasyon atığından yayılan pis kokular tepkiye neden oluyor. Mahalle sakinleri kanalizasyonun açığa akıtılmamasını istiyor.


Alitaşı Mahallesi Muhtarı Abdurahman Akgün, “Kanalizasyon atığının yaydığı kokudan duyulan rahatsızlığı yetkililere ilettim. Belediye yetkilileri bölgede kentsel dönüşüm olacağını ve molozların dökülmesiyle derenin kapanacağını ifade ettiler” dedi.


Akgün, Belediyenin sorunu çözmesini beklediklerini aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!