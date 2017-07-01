Mahalle sakinleri Çırçır Deresinden yayılan kokudan rahatsız

Alitaşı Mahallesi ile Ulu Cami Mahallesi arasında bulunan Çırçır Deresine akan kanalizasyon atığından yayılan pis kokular tepkiye neden oluyor. Mahalle sakinleri kanalizasyonun açığa akıtılmamasını istiyor.

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Abdurahman Akgün, “Kanalizasyon atığının yaydığı kokudan duyulan rahatsızlığı yetkililere ilettim. Belediye yetkilileri bölgede kentsel dönüşüm olacağını ve molozların dökülmesiyle derenin kapanacağını ifade ettiler” dedi.

Akgün, Belediyenin sorunu çözmesini beklediklerini aktardı.