Mahkeme işçilerin işe iadesine karar verdi

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünde müteahhit firma elemanı olarak çalışan ve daha sonra işten çıkartılan işçiler kurumu mahkemeye verdi. 2014 yılında işten çıkartılan işçiler Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü mahkeme verdi.

Adıyaman İş Mahkemesi işten çıkartılan 106 kişinin Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünde asil işi yaptığı gerekçesiyle, “Davacının, davalılar yanındaki çalışmasının muvazaalı olduğunun tespiti ile, davalı TPAO bünyesinde ilk çalışmasından itibaren TPAO işçisi olduğunun tespitine, iş verenin yapmış olduğu feshin geçersizliğine, davacının davalılardan gerçek işveren TPAO’ya işe iadesine” diye karar verdi.

Türkiye Petrolleri, Adıyaman İş Mahkemesinin verdiği bu karar temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay, Adıyaman İş Mahkemesinin bu kararını onayladı.

İşçilerin Avukatı Ali Murat Bilgiç konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, “Bu işçiler her ne kadar müteahhit işçisi gibi gözükse de, asli iş olan petrol üretim işinde çalıştırılmışlar. Biz dava açtık, bunların müteahhit işçisi olmadığını, bunların asli işi yaptıklarını, petrol üretim işinde çalıştırıldığı savunduk. Mahkeme işçilerin lehine karar verdi ve Yargıtay bu kararı uyguladı. Yargıtay’dan da karar kesinleştiği için bu konuda arkadaşlarımızın işe iadelerinde hiçbir engel kalmadı. Ortada bir mahkeme kararı var. Bizim talebimiz bu arkadaşların yeniden işe başlamalarıdır” dedi.

Türkiye Petrolleri yetkilileri ise, Yargıtay kararının ellerine ulaşmadığını ifade etti.