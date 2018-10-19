Mahkeme Müdür Tünçmen'i haklı buldu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, düzenlediği basın toplantısında kendisi ile ilgili bir haber sitesinde çıkan iddialarla ilgili mahkemenin kendisini halktı bulduğunu belirtti.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, bir haber sitesinde kendisi ile ilgili atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek mahkemenin kendisini haklı bulduğunu ve söz konusu haberin de, Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile sitede erişime kapatıldığını söyledi. Söz konusu iddiaların belgesiz, mesnetsiz, dayanaksız, gerçeğe aykırı olduğunu ifade eden Müdür Tünçmen, haber sitesinin elinde iddialarına ilişkin ne bir belge, ne de somut ve teyit edilmiş bir bilgi olmadığını ve haberin tamamen çamur at, izi kalsın düşüncesiyle hareket edildiğinden dolayı haberin iftiradan öteye geçmediğini vurguladı. Müdür Tünçmen, “Bir haber sitesinde ‘Sendikalı ilçe müdürleri görevden alınmalıdır' başlıklı haberde Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen olarak şahsıma yönelik yalan-yanlış bilgilerle kişisel hak ihlaline gidilmiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan iddiaların doğruluk payı varsa yüce Türk mahkemelerinin kapısı herkese açıktır. Toplumun şerefli bireylerini karalamak hangi karanlık akla hizmet etmektedir. Bu kafayla karalanmış bir metnin nasıl bir haber değeri var ki ulusal basında yer alabilmektedir.

Söz konusu haberle ile ilgili olarak Kahta adli makamlarına başvuruda bulunulmuş olup, Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin 15.10.2018 tarih ve 2018/696 sayılı kararı ile haber sitede erişime kapatılmıştır. Öğretmen, idareci ve hizmetlileri arayıp tehdit ettiğim belirtilmiştir. Böylesi bir haberin aslı olmadığı gibi delili de yoktur. Tehdit edildiğini beyan eden veya şikayet eden bir eğitim çalışanı bulunmamaktadır. Ben ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yaklaşık olarak dört yıldır yapmaktayım. Bugüne kadar beni tanıyan ve benimle çalışan herkesin bildiği üzere böylesi çirkin bir üslup asla söz konusu değildir. Adı geçen yazının eklerinde şahsım ve birçok kişinin kişisel bilgileri, kişilerden her hangi bir izin alınmadan paylaşılmıştır. Kişisel verilerimi yayanlar hakkında kişisel verileri koruma kanunu kapsamında ve iftira ile hakaret içeren haber hakkında da suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.