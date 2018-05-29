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29 Mayıs 2018 16:30

Mahkumlara trafik kuralları eğitimi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise personellere trafik kurullarıyla ilgili eğitim verdi.

Mahkumlara trafik kuralları eğitimi verildi

29 Mayıs 2018 16:30


Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli personeller ile mahkumlara trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi. Seminerde trafikte yol verme kültürü, emniyet kemerinin doğru kullanımı, güvenli sürüşün önemi ve tanımı, araç iç ve dış kontrolleri, araç lastiğinin tanımı ve kazaların sebepleri konularında eğitim verildi.


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine ise ‘Trafik Kuralları ve Navigasyon’ eğitimi verildi.


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 48 personele Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sadullah İnan tarafından verilen eğitimde, trafik kurallarına uyma bilinci, trafikte saygılı olma, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve navigasyon konularında katılımcılar bilgilendirildi.




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