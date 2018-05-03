Mahmut Nedim Evli CHP’den aday adayı oldu

CHP Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olmak için görevinden ayrılan Mahmut Nedim Evli, CHP gençlik kollarından başlayarak, ilçe yönetimi, saymanlık, meclis üyeliği gibi birçok alanda görev aldı. Mahmut Nedim Evli, yaptığı açıklamada, "Başarılı bir meclis üyeliği dönemi geçirdim. Şuanda merkez ilçede, Gölbaşı ilçesinde ve Besni ilçesine bağlı köylerde çöplerin toplanması benim vermiş olduğum önergeler AK Parti meclis üyeleri tarafından da desteklenerek hayata geçirildi. Muhtar evleri, alt yapısından tutunda köy sınırlarının genişletilmesine kadar önergelerde ve çalışmalarda bulundum, güzel sonuçlar aldık” dedi.

Halka hizmet noktasında kendisine sonsuz güvendiğini belirten Evli, “Adıyaman’a, yönelik farklı bir siyasi anlayışım var. Ben bu anlayışımı bütün siyasetçilere de tavsiye ediyorum. Bir insan siyasetçi seçildikten sonra siyasi kimliğini ve parti rozetini bir kenara bırakıp objektif olarak siyaset yapması gerekmektedir. Farklı siyasi anlayışımız olabilir, farklı görüşler olabilir, farklı inanç ve farklı etnik kimliklerimiz olabilir, ne olursa olsun herkese eşit davranmamız gerekmektedir. Benim siyasi anlayışım ve siyasi görüşürüm kim olursa olsun eşit bir şekilde hizmet sunmaktır. Ben gelirsem farklılık gelecektir Adıyaman’a, farklı bir siyasi anlayış getireceğim” diye konuştu.