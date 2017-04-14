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14 Nisan 2017 16:01

Malatya Müftüsü Çimen Adıyaman’da din görevlilerine konferans verdi

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Adıyaman’da ki din görevlilerine din hizmetlerinin etkili ve verimli sunumu ile ilgili konferans verdi.

Malatya Müftüsü Çimen Adıyaman’da din görevlilerine konferans verdi

14 Nisan 2017 16:01


Adıyaman Müftülüğü toplantı salonunda verilen seminere Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen konferansta din görevlilerine din hizmetlerinin etkili ve verimli sunumu ile ilgili bilgiler verildi.


Malatya Müftü Ümit Çimen, din görevlilerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, “Tebliğ ve temsil bizim işimizdir. Tarafımızdan yürütülen din hizmeti mukaddes ve sorumluluğu ağır bir görevdir. Bu görevi yürütenler, mihraba durunca Resulullah’ın ayak sıcaklığını hissetmelidir. Din görevlileri olarak cübbe ve sarığın için doldurmalıyız. Öncelikle işimizi en iyi bilen olmalıyız. Bilgi, aksiyon ve samimiyet olmadan başarı olmaz. Ancak içinden aydınlananlar dışına ışık verirler.


Din hizmetini ekmek kapısı olarak görenler başarılı olamazlar. Din hizmeti din gönüllüsünün işidir. Bizler din ile insanlar arsında perde değil, köprü olmalıyız. Camilerimizi her yönü ile cazibe merkezi yapmalıyız. Camilerimiz üşüyenin ısındığı, aç kalanın karnının doyduğu, derdi olanın, sıkıntısı olanın çare bulduğu yerler olmalıdır. Ülkemizin, milletimizin birlik ve bütünlüğü, huzur ve barışı için gayret edelim. Yapıcı, birleştirici olalım. Kardeşliğin tesisi için çalışalım" dedi.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali öztürkçü, Müftü Çimen’e yapmış olduğu samimi konuşmalarından dolayı teşekkür etti.




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