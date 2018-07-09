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09 Temmuz 2018 16:57

Malazgirt Mahallesinde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Malazgirt Mahallesinde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Malazgirt Mahallesinde kaldırım çalışması

09 Temmuz 2018 16:57


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Mahallesindeki bazı sokaklarda kaldırım döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Malazgirt Mahallesinde de gerçekleştiriyoruz. Mahallenin bazı sokaklarında devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.




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