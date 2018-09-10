Maraş dondurmasına Adıyamanlılar büyük ilgi gösterdi

Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Adıyaman'da 1 ton Maraş dondurması dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek ürünlerinden olan dondurmanın pazardaki rekabet gücünü daha fazla ileriye taşımak için yola çıkan dondurma tırı, Adıyaman Valiliği karşı tarafında mola verdi. 14-15 Eylül'de Kahramanmaraş'ta yapılacak olan 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivaline kadar 45 ilde toplam 50 ton dondurmanın dağıtılması hedefleniyor. Valilik karşı tarafında duran dondurma tırına küçüğünden büyüğüne kadar herkes büyük ilgi gösterirken uzun kuyruklarda oluştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak ikincisini düzenlediğimiz dondurma Kültür ve Sanat Festivalinin Anadolu ayağında dondurma tırımızla komşumuz Adıyaman'da bugün bir tona yakın dondurma dağıtılmasını hedefliyoruz. 14 Eylülde başlayacak olan iki günlük ana festivale kadar 45'i aşkın ilimizde 50 ton Maraş dondurması dağıtarak vatandaşlarımızı bu lezzetle buluşturmuş olacağız. Her şeyden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız bu etkinliği ve Festivali çok önemsiyor” diye konuştu.

Adıyamanlı vatandaşlar ise dondurmanın oldukça güzel ve lezzetli olduğunu belirttiler.