Masa tenisinde Adıyaman Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara Altındağ Spor Salonunda 14-16 Eylül tarihinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonasında Adıyaman'dan 2 sporcu dereceye girdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünden Fikret Polat ve Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübünden Murat Gürbüz Türkiye 3. sü oldu. Türkiye genelinde toplam 150 sporcunun katıldığı Adıyamanlı masa tenisi sporcularını elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla sohbet ederek kendilerini kutladı.

Madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e takdim eden başarılı sporcular bir sonraki müsabakalara daha iyi hazırlanarak Türkiye Şampiyonluğunu hedeflediklerini ifade etti.