Masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, bir iş yerine girerek burada bulunan masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde bulunan Turabi Çıtrık'a, ait iş yerine gelen M.L., isimli şahıs iş yerinde bulunan masa üzerindeki cep telefonunu kimseye fark ettirmeden alarak cebine koydu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Çıtrak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri cep telefonu çalan M.L'yi çaldığı cep telefonunu satmak isterken yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, M.L'nin daha önceden çeşitli suçlardan16 adet sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.