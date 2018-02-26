Masterler Futbol Takımı Kıbrıs yolcusu

KKTC Yıldırım Masterler Derneği tarafından organize edilen turnuva maçları Gazimagusa’nın Akova Eray Vudalı Stadında oynanacak. İskele Belediyesinin destek vereceği turnuvaya sponsor kuruluşların yapacağı maddi bağışlar KKTC Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktarılarak ihtiyaç sahiplerinin tedavisinde kullanılacak.

Daha öncede yurtiçinde değişik illerde ve yurtdışında birçok ülkede turnuvalara katıldıklarını belirten Adıyaman Masterler Derneği Başkanı Mehmet Güneş bu kez farklı bir amaç için yola çıktıklarını söyledi.

Mehmet Güneş “ Gazi Magosa’daki dörtlü turnuvada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. 40 yaşından sonra spora gönül verenler olarak hem ülkemizde hem de KKTC’de ki yaşıtlarımıza spor yaparak ve de bazı sosyal yaralara parmak basarak örnek olacağımızı düşünüyorum. Bizi bu anlamlı turnuvaya davet eden Kıbrıslı kardeşlerimize ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.