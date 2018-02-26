Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 18:39

Masterler Futbol Takımı Kıbrıs yolcusu

Adıyaman Masterler Futbol takımı 2-4 Mart 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlenecek olan turnuvada Adıyaman’ı temsil edecek.

Masterler Futbol Takımı Kıbrıs yolcusu

26 Şubat 2018 18:39


KKTC Yıldırım Masterler Derneği tarafından organize edilen turnuva maçları Gazimagusa’nın Akova Eray Vudalı Stadında oynanacak. İskele Belediyesinin destek vereceği turnuvaya sponsor kuruluşların yapacağı maddi bağışlar KKTC Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktarılarak ihtiyaç sahiplerinin tedavisinde kullanılacak.


Daha öncede yurtiçinde değişik illerde ve yurtdışında birçok ülkede turnuvalara katıldıklarını belirten Adıyaman Masterler Derneği Başkanı Mehmet Güneş bu kez farklı bir amaç için yola çıktıklarını söyledi.


Mehmet Güneş “ Gazi Magosa’daki dörtlü turnuvada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. 40 yaşından sonra spora gönül verenler olarak hem ülkemizde hem de KKTC’de ki yaşıtlarımıza spor yaparak ve de bazı sosyal yaralara parmak basarak örnek olacağımızı düşünüyorum. Bizi bu anlamlı turnuvaya davet eden Kıbrıslı kardeşlerimize ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç