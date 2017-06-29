Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 16:11

Meclis Başkanı Erdoğan’dan kınama

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili yapılan habere tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Erdoğan’dan kınama

29 Haziran 2017 16:11


Adıyaman’da toplumun neredeyse her kesiminden ulusal bir gazetede "Terörün Finans Kaynağı" başlıklı haberine tepki geliyor. Son alarak Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan açıklamada bulunarak, yanlış algılar ile tütün üreticisini üzmenin hiçbir anlamının olmadığını söyledi.


Adıyaman halkının kadirşinas, devletine, milletine ve bayrağına bağlı olduğunun altını çizen Mehmet Can Erdoğan, “Adıyaman’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan kıyılmış sarmalık tütünün, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olarak gösterilmesi Adıyaman halkını derinden üzmüştür. Her daim devletin yanında olan Adıyaman insanı bunu hak etmedi. Gazetenin haberi ile tütün yetiştiricileri terör örgütüne tütün üretiyormuş gibi bir sunulmuştur. Kentimizdeki işsizliğin panzehiri konumundaki tütünün farklı mecralara çekilmesi doğru değildir” dedi.


Erdoğan ayrıca, tütün konusundaki yasal boşluğun giderilerek yasal zemine oturtulması gerektiğini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!