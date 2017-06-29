Meclis Başkanı Erdoğan’dan kınama

Adıyaman’da toplumun neredeyse her kesiminden ulusal bir gazetede "Terörün Finans Kaynağı" başlıklı haberine tepki geliyor. Son alarak Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan açıklamada bulunarak, yanlış algılar ile tütün üreticisini üzmenin hiçbir anlamının olmadığını söyledi.

Adıyaman halkının kadirşinas, devletine, milletine ve bayrağına bağlı olduğunun altını çizen Mehmet Can Erdoğan, “Adıyaman’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan kıyılmış sarmalık tütünün, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olarak gösterilmesi Adıyaman halkını derinden üzmüştür. Her daim devletin yanında olan Adıyaman insanı bunu hak etmedi. Gazetenin haberi ile tütün yetiştiricileri terör örgütüne tütün üretiyormuş gibi bir sunulmuştur. Kentimizdeki işsizliğin panzehiri konumundaki tütünün farklı mecralara çekilmesi doğru değildir” dedi.

Erdoğan ayrıca, tütün konusundaki yasal boşluğun giderilerek yasal zemine oturtulması gerektiğini vurguladı.