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08 Mayıs 2018 13:53

Meclis üyeleri ilaçlamalarla ilgili bilgilendirildi

Adıyaman İl Genel Meclis üyelerine köylerde yapılan sivri sinek ve böcekle mücadele ile ilgi bilgi verildi.

Meclis üyeleri ilaçlamalarla ilgili bilgilendirildi

08 Mayıs 2018 13:53


Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birim Sorumlusu Mehmet Acar tarafından il genel meclis üyelerine bilgi verildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Günde maddelerinin ardından Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birim Sorumlusu Mehmet Acar tarafından il genel meclis üyelerine çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.


Mehmet Acar, ilaçlama ile ilgili il genel meclis üyelerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ederek, “İki aydan beri ekiplerimiz sazlık, dere ve sulak yerlerde ekiplerimiz larva ilaçlaması yapıyor. Bu günden itibaren köy ve mezralarda ilaçlama yapılacak. Şuana kadar 545 köy ve 223 mezrayı ilaçladık” dedi.


İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bizler kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın rahat uyumaları, böcek ve sivrisinekten uzak yaşamaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu konuda hizmet etmek için elimizden geleni yaparız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizdeki tüm imkanları seferber ederiz. Bütçe sorunumuz yok” diye konuştu.




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