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05 Temmuz 2017 13:29

Meclis üyelerine sıtma hastalığı anlatıldı

Adıyaman İl Genel Meclisi Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üyelerine sıtma hastalığıyla ilgili bilgiler verildi.

Meclis üyelerine sıtma hastalığı anlatıldı

05 Temmuz 2017 13:29


Temmuz ayı toplantısı 3. oturumu Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın selamlama konuşması ile başladı.


Daha önceki toplantıya ait birleşme tutanağının okunmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında toplantıya katılan İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu tarafından meclis üyelerine sıtma hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Sıtma hastalığına yakalanan insanların nasıl tedavi edildikleri, sıtma hastalığıyla mücadele, sineklerin hangi ortamlarda bulunduğu, sineklerle ilgili yapılan ilaçlama çalışmaları gibi konular anlatıldı.




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